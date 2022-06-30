Підготовка до контрнаступу, у ЗСУ виникла серйозна проблема: експерт розкрив деталі

Руїни, війна, вулиці, Луганська область

Через те, що російські ракети долітають до будь-якої точки України, підготовка нових підрозділів дуже ускладнюється. Це проблематизує підготовку нашого контрнаступу і звільнення території від ворога.

Про це заявив радник голови Офісу президента України Олексій Арестович.

"Величезна проблема в тому, що в Україні немає безпечних місць. Тобто, російські крилаті ракети завжди долітають, збити їх усіх неможливо, збити носіїв ми не можемо. Тому, незважаючи на те, що підготовка йде безперервно, ми знаємо, що постійно наносяться удари по навчальних центрах, це становить безпосередню небезпеку нашим солдатам і сконцентрувати таку кількість військових в навчальних центрах, щоб відразу їх готувати і забезпечувати їх безпеку одночасно – важкувато", - пояснив Арестович.

українські військові, бійці ЗСУ

На щастя, дана проблема має рішення - Великобританія готуватиме українських солдатів і офіцерів на своїй території.

"Британський піхотний вишкіл один з найкращих у світі, Великобританія запропонувала готувати нам десять тисяч бійців і робити це системно для того, щоб їх кількість постійно зростала. Чотири місяці - це базова стандартна піхотна підготовка", – повідомив Арестович, додавши, що, наприклад, десять тисяч піхотинців - це вже дві або три повноцінні бригади.

Борис Джонсон, Зеленський

"Люди з піхотною підготовкою, це по-перше - збережене життя, по-друге - знищений противник ... Це величезний внесок у нашу перемогу", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Британія ініціює масштабну програму тренування українських військових. Ця програма дозволить навчати до 10 тисяч військовослужбовців кожні чотири місяці, що може докорінно змінити "рівняння війни".


Катерина Петренко, politeka.net





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