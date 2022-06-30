Окупанти знищили 40 тонн зерна на Дніпропетровщині

Російські окупанти найчастіше обстрілюють Криворізький район Дніпропетровської області. В наслідок чергових нічних та ранкових обстрілів зазнали руйнації об'єкти цивільної та сільськогосподарської інфраструктури, на щастя, за попередньою інформацією постраждалих немає, повідомив Голова ОВА Валентин Резніченко.

Дніпропетровщина, як інші наближені до лінії фронту області України, мало не щоденно потерпає від російських обстрілів. Цей день не став виключенням. З ранку ворог завдав ударів по селах Криворізького району.