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2022-06-30
Окупанти знищили 40 тонн зерна на Дніпропетровщині
Ворог не перестає тероризувати мирні міста України.
Російські окупанти найчастіше обстрілюють Криворізький район Дніпропетровської області. В наслідок чергових нічних та ранкових обстрілів зазнали руйнації об'єкти цивільної та сільськогосподарської інфраструктури, на щастя, за попередньою інформацією постраждалих немає,
Дніпропетровщина, як інші наближені до лінії фронту області України, мало не щоденно потерпає від російських обстрілів. Цей день не став виключенням. З ранку ворог завдав ударів по селах Криворізького району.
Дар’я Кєпова, ZN.ua