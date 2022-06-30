Саміт НАТО: Китай – не загроза, як Росія, але виклик

Під час саміту НАТО, який проходить у Мадриді, генсек НАТО Єнс Столтенберг окреслив контури ставлення до КНР таким чином: " Китай не є нашим противником, але ми маємо чітко усвідомлювати серйозні виклики, які він представляє", - передає AP NEWS .

У той час, як війна Росії проти України домінувала в обговореннях на саміті НАТО, Китай у середу зайняв місце серед найбільш тривожних проблем безпеки західного альянсу.

" Китай суттєво нарощує свої збройні сили, включаючи ядерну зброю, залякує своїх сусідів, загрожує Тайваню... стежить і контролює своїх громадян за допомогою передових технологій, а також поширює російську брехню та дезінформацію", - сказав генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг після десятирічної презентації. стратегічної концепції НАТО.

У стратегічному документі найжорсткіші формулювання спрямовані проти Росії, але сама згадка Китаю має велике значення. Дійсно, у документі 2010 року Китай взагалі не обговорювався.

Офіційний поворот НАТО ставить найбільший у світі військовий альянс, заснований на збройних силах США , на захист від Китаю, який має другу за величиною економіку у світі та збройні сили, що швидко зростають, як за чисельністю, так і за першокласними технологіями.

"Одна з речей, яку робить (Китай), це спроба підірвати заснований на правилах міжнародний порядок, якого ми дотримуємося, в який ми віримо, який ми допомогли побудувати", - сказав держсекретар США Ентоні Блінкен. "І якщо Китай оспорює його тим чи іншим способом, ми протистоятимемо цьому".

Китай досі не засудив чотиримісячної війни Росії проти України і критикує санкції, введені проти Москви членами НАТО.