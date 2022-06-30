"Референдуми" на окупованих територіях: з'ясувалося, як діятимуть ЗСУ

Експерт розповів, що робитимуть ЗСУ, якщо окупанти почнуть готувати псевдореферендуми на окупованих територіях.

Збройні Сили України не будуть стояти і дивитися, як будуть проходити "референдуми" на окупованих територіях. Про це заявив радник глави офісу президента Олексій Арестович у вечірньому ефірі У Марка Фейгіна.

"Поки вони там будуть стає в страшну оборону, нарізати межі виборчих округів, ВСУ не будуть стояти і дивитися, як вони це роблять. І тут виникає ситуація - вони намагаються встати, а ми не даємо їм встати і наступаємо, швидше за все. Ух, клас! Це їх планування дуже тупе. Треба бути дуже наївними, щоб вважати, що ми будемо спокійно дивитися, як вони цей референдум організовують, і не попремо вперед. Попремо і буде, з чим перти", - сказав Арестович.

Зазначимо, раніше з'явилася інформація про те, що російські окупанти на 11 вересня запланували проведення "референдуму" щодо анексії Донецької області. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Також про подібний псевдореферендум про приєднання до рф на Херсонщині заявив призначений російськими окупантами гаулейтер Стремоусов.