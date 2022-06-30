Розкрито терміни припинення російського ракетного терору України: "Ще один перелом війни"

Кременчук

Російські військові влаштували в Україні повномасштабний ракетний терор, і в найближчі дні на його закінчення розраховувати не варто.

Про це в новому ефірі з Марком Фейгіним попередив радник глави офісу президента Олексій Арестович. За його словами, зараз Росія особливо активно «закидає» ракетами Миколаїв і Харків – удари наносяться щодня.

"Причому там йде не вибірково по житлових кварталах. Всі інші міста за вибором", - розповів Арестович.

На його думку, Росія буде використовувати цю тактику ще як мінімум "тиждень-півтора".

Алексей Арестович

"Ракетний терор, який вони розв'язали, і який, за моїми прогнозами, триватиме ще тиждень-півтора. За логікою, я б на їх місці ще тиждень постріляв би, а потім зробив паузу. І ракети закінчаться. Але пауза, це не означає, що перестануть стріляти. Інтенсивність буде не та, просто. Це ще один серйозний перелом війни", - підкреслив радник глави ОП.

Він пояснив, що проблема такої тактики для росіян в тому, що вона їм дуже дорого обходиться.

"Вони вистрілюють свій останній аргумент-крилаті ракети-в нікуди. Вони б'ють стратегічними ракетами, ціною 3 млн кожна, в окремі гаражі. Загинули двоє цивільних, п'ять, десять. Це що, стратегічна мета?",- поцікавився Арестович.

дим в небі, пожежа, ракетний удар


Дарья Волкова, politeka.net





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