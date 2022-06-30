Путін заявив що влучання в ТЦ у Кременчузі - не теракт

Там загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих, інформує ZN.ua.

Путін заявив що влучання в ТЦ у Кременчузі - не теракт
© Офіційний сайт Кремля

Російський президент Владімір Путін заявив, що не вважає влучення російської ракети до ТЦ "Амстор" у місті Кременчуг терактом. Про це повідомляє прокремлівське пропогандистське видання "РІА Новости".

Через влучання ракети загинуло понад 20 людей, десятки поранених і безвісти зниклих, хоча за його словами, російська армія не стріляє по цивільних об'єктах, а їхні ракети "досягають цілей".

"Немає там ніякого теракту. Вони розміщують зброю, комплекси РСЗВ, артилерію, важку техніку взагалі в житлових кварталах. Просто так по полях, зрозуміло, у нас не стріляють. Як правило, це робиться в результаті розвіданих цілей", - стверджує президент країни-агресора.

"Впевнений, що у цьому випадку все те ж саме. Ну ховають техніку особливо західну у всякі ангари, ринки, заводи, в цехах, де техніку ремонтують, упорядковують. По жодним цивільним об'єктам російська армія ударів не завдає. Немає необхідності. У нас є всі можливості для того, щоб визначити, де знаходиться і за наявності сучасної високоточної зброї великої дальності, досягати цих цілей", - впевнений у безгрішності окупантів їх президент.

Як відомо, у понеділок, 27 червня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по торговому центру у місті Кременчук Полтавської області у момент, коли там перебували щонайменше 1000 людей.

Російська сторона, після теракту в Кременчуці, спочатку намагалася відхреститися від злочину і заявляла, що не завдавала удару по ТЦ "Амстор". Проте через різку реакцію світової спільноти, МЗС та Міноборони РФ, були змушені шукати інші виправдання.

Внаслідок ракетного удару, загинуло щонайменше 18 осіб, 21 людина вважається зниклою безвісти. Проте на жаль, через значні опіки, більшість знайдених тіл загиблих поки що не ідентифікували.


Таїсія Ястремська, ZN.ua





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