Мільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в Україні
Бренсон зацікавився відновленням "Мрії".
Британський мільярдер Річард Бренсон назвав мету свого візиту до України - обговорити з главою української держави необхідну Україні допомогу.
"Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти у цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ та прилеглі міста. Відвідали Бучу, Ірпінь та Гостомель", – розповів Річард Бренсон.
Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Зокрема, на зустрічі обговорювалися проекти у галузі енергоефективності та перспективи співпраці у повоєнному відновленні України.
Сторони обговорили питання збереження на найвищому рівні уваги світу до російського вторгнення в Україну. Мільярдер зазначив, що постійно виступає на підтримку нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності та за впровадження найжорстокіших санкцій щодо РФ та тих осіб, які підтримують та фінансують війну.