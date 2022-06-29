Мільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в Україні

Британський мільярдер Річард Бренсон назвав мету свого візиту до України - обговорити з главою української держави необхідну Україні допомогу.

"Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти у цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ та прилеглі міста. Відвідали Бучу, Ірпінь та Гостомель", – розповів Річард Бренсон.

Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Зокрема, на зустрічі обговорювалися проекти у галузі енергоефективності та перспективи співпраці у повоєнному відновленні України.