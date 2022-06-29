Мільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в Україні

Бренсон зацікавився відновленням "Мрії".

Мільярдер Бренсон обговорив із Зеленським майбутні проекти в Україні
© https://www.president.gov.ua/

Британський мільярдер Річард Бренсон назвав мету свого візиту до України - обговорити з главою української держави необхідну Україні допомогу.

"Ми приїхали подивитися, чим можемо допомогти у цей складний час. Ми побачили сьогодні Київ та прилеглі міста. Відвідали Бучу, Ірпінь та Гостомель", – розповів Річард Бренсон.

Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе. Зокрема, на зустрічі обговорювалися проекти у галузі енергоефективності та перспективи співпраці у повоєнному відновленні України.

Сторони обговорили питання збереження на найвищому рівні уваги світу до російського вторгнення в Україну. Мільярдер зазначив, що постійно виступає на підтримку нашої держави, її суверенітету, територіальної цілісності та за впровадження найжорстокіших санкцій щодо РФ та тих осіб, які підтримують та фінансують війну.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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