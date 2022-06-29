Бельгія з 1 липня призупинить видачу туристичних віз росіянам на невизначений термін

Туристів із Росії не чекають у Європі та Бельгії, зокрема, інформує ZN.ua.

Бельгія з 1 липня призупинить видачу туристичних віз росіянам на невизначений термін

Незважаючи на припинення видачі туристичних віз, заявки на студентські, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї приймаються, повідомляє "Медуза".

Чехія вирішила не видавати візи громадянам РФ та Білорусі до квітня 2023 року. Вже подані росіянами чи білорусами заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії вважатимуться неприйнятними. Проте вже видані візи студентам і росіянам, які працюють у Чехії, продовжуються.

Нагадаємо також, що Великобританія відмовила у видачі віз російської делегації для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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