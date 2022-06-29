Бельгія з 1 липня призупинить видачу туристичних віз росіянам на невизначений термін

Незважаючи на припинення видачі туристичних віз, заявки на студентські, робочі візи та візи для возз'єднання сім'ї приймаються, повідомляє "Медуза" .

Чехія вирішила не видавати візи громадянам РФ та Білорусі до квітня 2023 року. Вже подані росіянами чи білорусами заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії вважатимуться неприйнятними. Проте вже видані візи студентам і росіянам, які працюють у Чехії, продовжуються.

Нагадаємо також, що Великобританія відмовила у видачі віз російської делегації для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.