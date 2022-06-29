Викрадення мера Херсона окупантами: стали відомі подробиці

Викрадення мера Херсона окупантами: стали відомі подробиці

Російські окупанти викрали і відвезли в невідомому напрямку міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомила радниця голови Херсона Галина Ляшевська

"Сьогодні вранці мер Херсона Колихаєв ігор приїхав в одну з комунальних установ, де працювали залишилися співробітники міськвиконкому. Як тільки він вийшов з машини, його відразу затримали озброєні Росгвардії і, швидше за все, ФСБ.
Вони вилучили жорсткі диски з комп'ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в наручниках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z і відвезли.
Впевнена, що арешт Колихаєва пов'язаний з його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав лист від "новопризначеного" мера, де той запрошував його обговорити майбутню "організацію взаємодії". За відмову від зустрічі пригрозив арештом. Колихаєв не пішов.
Ми всі в небезпеці. Все під ударом. Я побоююся за життя Ігоря Колихаєва", - написала вона.

Нагадавши, Колихаєв залишився в Херсоні, незважаючи на окупацію міста російськими військовими. Він не підтримував окупантів і відкрито розповідав про ситуацію в місті.


user, politeka.net





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