Скандал у Міносвіти: вигадали дві країни, а на карті України - "забули" Крим

У Міністерстві освіти виник скандал: відомство опублікувало карту України без Криму та вигадало нові назви двом країнам "Турція" та "Словакія", інформує Апостроф.

Про це повідомляє нардеп від "Голосу" Інна Совсун, яка оприлюднила карту у Facebook.

Вона зауважила, що таке можливе, коли у поспіху беруть макет для картинки з pociйських сайтів, бо в команду міністерства входять неуважні, некомпетентні люди, яким однаково - Україна з Кримом чи без.

"З командою Міносвіти ніколи не знаєш, це табачниківський "pociйський мір" в головах? Чи злочинна недбалість, звичка гуглити pociйською і руки з альтернативного місця, які призводять до аналогічного результату", - зауважила вона.

Нардеп розкритикувала очільника Міносвіти Сергія Шкарлета, намагаючись збагнути: міністр є "недбалим" чи "проpociйським"?

"Шкарлет не може ухвалити рішення виключити Пастернака, Достоєвського і Толстого зі шкільної програми через нерозторопність та непрофесійність, чи тут грають роль особисті симпатії? Ну правда, давайте закінчувати цей цирк. Міністр освіти вже навіть до ТрО вступив, щоб не виконувати посадові обов'язки. Його не бентежить, що це ницо - намагатися відбілити репутацію військовою формою, примазатися до слави ЗСУ", - наголошує депутатка.

Вона переконана, що від активності та адекватності Міносвіти залежать долі тисяч дітей, зокрема дітей українських військових.

Інна Совсун запропонувала призначити когось більш відповідальнішого на цю посаду, адже від рішень у сфері освіти залежить майбутнє українського народу.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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