США заявили, що підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині

Високопоставлений представник Пентагону заявив у середу, що США підтримують угоду з Туреччиною щодо модернізації винищувачів F-16 менш ніж через 24 години після того, як Анкара розчистила шлях для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Туреччина зазнала санкцій і була виключена з американської програми F-35 за те, що відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400. Але Анкара, схоже, домоглася деяких поступок з боку міжнародного співтовариства, у тому числі США , за усунення заперечень проти заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Переговори між США та Туреччиною, спрямовані на вирішення спору про винищувачів, тривають уже кілька місяців, включаючи «обговорення щодо врегулювання спорів», які розпочалися минулого року.