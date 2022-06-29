США заявили, що підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині

Анкара домоглася поступок з боку США після підтримки вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, інформує ZN.ua.

США заявили, що підтримують продаж винищувачів F-16 Туреччині

Високопоставлений представник Пентагону заявив у середу, що США підтримують угоду з Туреччиною щодо модернізації винищувачів F-16 менш ніж через 24 години після того, як Анкара розчистила шлях для вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Туреччина зазнала санкцій і була виключена з американської програми F-35 за те, що відмовилася позбутися російських систем протиракетної оборони С-400. Але Анкара, схоже, домоглася деяких поступок з боку міжнародного співтовариства, у тому числі США, за усунення заперечень проти заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО.

Переговори між США та Туреччиною, спрямовані на вирішення спору про винищувачів, тривають уже кілька місяців, включаючи «обговорення щодо врегулювання спорів», які розпочалися минулого року.

Після угоди НАТО щодо Швеції та Фінляндії помічник міністра оборони з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер розмовляла з журналістами, і її запитали про позицію США щодо продажу F-16 Туреччини.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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