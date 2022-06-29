"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі

"Ще один крок до членства в Євросоюзі": Україна і Європа підписали важливу угоду, деталі

Україна і Європейський Союз підписали угоду про «транспортний безвіз».

Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

Дана Угода скасовує необхідність отримання дозволу на двосторонні та транзитні перевезення до країн ЄС для українських перевізників. Таким чином можна буде уникнути зупинки експорту української продукції через автомобільні пункти пропуску.

Крім того, в Угоді передбачені заходи щодо спрощення визнання водійських документів. Тепер водії з України та Євросоюзу зможуть здійснювати транспортування на території однієї зі сторін без міжнародного водійського посвідчення.

"Сьогодні ми зробили ще один крок до фактичного членства в Євросоюзі. Вдячний європейським партнерам за готовність оперативно приймати такі важливі рішення. Для нас така співпраця вкрай необхідна в умовах переорієнтації логістики на західні кордони", - заявив Міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Угода була підписана терміном на один рік з можливістю його продовження. Воно тимчасово набуває чинності вже з сьогоднішнього дня, а на постійній основі запрацює після завершення всіх ратифікаційних процедур.

Відзначається, що через розв'язану Росією війну і блокаду українських портів обсяги автомобільних перевезень в Україні зросли в кілька разів.


Дарья Волкова, politeka.net





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