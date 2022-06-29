Країни Заходу повинні передати Україні F-15e та F-16 для перехоплення крилатих ракет РФ - Центр оборонних реформ

Керовані крилаті ракети, які використовують ЗС РФ для ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО. Країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.

Про це в коментарі Guildhall заявив керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк, інформує Апостроф.

"Протягом кількох тижнів червня Росія суттєво наростила кількість ракетних ударів як по об'єктах військової, так і цивільної інфраструктури України. На даному етапі українська система ППО справляється з балістичними ракетами, але незабаром може зіткнутися з нестачею амуніції. Найбільшу ж небезпеку становлять російські керовані крилаті ракети типу Х-22. Такі маневрені крилаті ракети оперують на малих висотах і залишаються поза зони ураження систем протиповітряної оборони", - заявив керівник ЦОР.

"Ефективним і необхідним негайно елементом протиповітряної оборони України для протидії ударам крилатими ракетами є постійна присутність у повітрі американських літаків типу F-15e, F-16 або інших західних перехоплювачів. Для захисту військової та цивільної інфраструктури України, а також для забезпечення перелому домінування противника в повітрі, країни Заходу повинні передати Україні такі перехоплювачі", - підсумував Олександр Данилюк.

Раніше американська сенаторка від штату Невада Джекі Роузен у коментарі Guildhall заявила, що Сполучені Штати Америки повинні знайти спосіб забезпечити Україну винищувачами, системами ППО, а також іншим необхідним озброєнням для протистояння у війні з Росією.


Іван Троянов, Апостроф





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