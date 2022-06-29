ЗСУ знищують диверсантів, а ворог б'є з гармат та "Градів": зведення Генштабу ЗСУ на 29 червня

Триває 126-та доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір середи, 29 червня, українські воїни знищують ворожі ДРГ у Верхньокам’янці та Берестовому. Однак ворог б’є з артилерії та РСЗО "Град".

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook, інформує Апостроф .

На Волинському та Поліському напрямках, у рамках навчань, військові комісаріати Білорусі проводять перевірку приписного складу та можливості щодо проведення мобілізації на території окремих регіонів.

На Сіверському напрямку ворог посилює охорону ділянки кордону. Крім того, агресор здійснив обстріли цивільної і військової інфраструктури в районах населених пунктів Тур’я та Лугівка Сумської області. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Угроїди.

На Харківському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків, Базаліївку, Пришиб, Шестакове, Руську Лозову, Верхній Салтів, Іванівку та Замулівку.

На Слов’янському напрямку ворог проводить перегрупування військ та утримує раніше зайняті рубежі. Зафіксовано обстріли Долини, Богородичного, Микільського, Грушувахи та Довгенького. Також окупанти завдали авіаудару поблизу Гусарівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ і взяти під контроль автошлях Лисичанськ – Бахмут. Здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в Лисичанську, Верхньокам’янці, Сіверську та авіаудар по району Лисичанського нафтопереробного заводу. Для підтримки наступальних дій у Верхньокам’янці задіяв диверсійно-розвідувальні групи. Українські воїни їх виявили та знешкодили. Залишки ДРГ окупантів відійшли.

На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії район Тетянівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював позицій наших військ із артилерії різних калібрів поблизу Клинового, Роздолівки, Виїмки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік села Відродження. Намагався наступальними діями покращити тактичне положення в Спірном, успіху не мав, відійшов. ДРГ противника наші воїни знешкодили неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в Авдіївці, Веселому, Павлівці, Білогір’ї, Інженерному, Ольгівському, Преображенці та Гуляйпільське. Окрім того, окупанти завдали авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі поблизу Оріхова та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії, проводить перегрупування військ.