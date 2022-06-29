Президенти України й Індонезії домовилися ввести безвізовий режим між країнами
Зеленський також запропонував Індонезії долучитися до відновлення України, інформує
Президент України Володимир Зеленський та президент Індонезії Джоко Відодо домовилися про введення безвізового режиму між двома країнами. Про це повідомив Зеленський під час брифінгу з лідером Індонезії в Києві.
"Радий повідомити про нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх точок зору для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав президент України.
Крім цього, на зустрічі з Джоко Відодо він обговорив післявоєнну відбудову України.
"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії, фахівців приєднатися до цього масштабного економічного проекту", – зазначив голова нашої держави.
Зеленський знову наголосив на тому, що світ має зробити все для того, щоб розблокувати українські морські порти з метою відновлення повноцінного експорту продовольства.
"Росія шантажує світ голодом, вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізуючу роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових України не можуть прибути до споживачів, зокрема в Індонезії", – додав він.