Президенти України й Індонезії домовилися ввести безвізовий режим між країнами

Зеленський також запропонував Індонезії долучитися до відновлення України, інформує ZN.ua.

Президенти України й Індонезії домовилися ввести безвізовий режим між країнами
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та президент Індонезії Джоко Відодо домовилися про введення безвізового режиму між двома країнами. Про це повідомив Зеленський під час брифінгу з лідером Індонезії в Києві.

"Радий повідомити про нашу домовленість запровадити безвізовий режим між нашими країнами. Це хороша новина. Це важливо для наших народів з усіх точок зору для соціального розвитку, для зв'язків між людьми", - сказав президент України.

Крім цього, на зустрічі з Джоко Відодо він обговорив післявоєнну відбудову України.

"Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії, фахівців приєднатися до цього масштабного економічного проекту", – зазначив голова нашої держави.

Зеленський знову наголосив на тому, що світ має зробити все для того, щоб розблокувати українські морські порти з метою відновлення повноцінного експорту продовольства.

"Росія шантажує світ голодом, вона заблокувала постачання продовольства з України, яке відігравало стабілізуючу роль для світового ринку. Десятки мільйонів тонн зернових України не можуть прибути до споживачів, зокрема в Індонезії", – додав він.


Максим Царук, ZN.ua





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