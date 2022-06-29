Під Москвою вибухнув черговий склад зброї: знищено сотні ракетних комплексів, є жертви

У Росії на тлі повномасштабної війни з Україною тривають вибухи на складах боєприпасів - минулого тижня пожежа сталася на складі недалеко від Москви, інформує Апостроф.

Про це повідомив у Facebook український журналіст Роман Цимбалюк.

Це трапилося у середу, 22 червня, на складі у селищі Брастово – там зберігалися ракети, боєприпаси та вибухові матеріали. Зазначається, що склад належав військовій частині 55443 головного ракетно-артилерійського управління міноборони Російської Федерації. В результаті понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 (9М113К) "Конкурс" та снарядів до них було знищено, загинуло троє російських військових.

Селище Брастово розташоване за 80 кілометрів на схід від Москви, на території Володимирської області. Про це повідомив у Telegram український журналіст Андрій Цаплієнко.


Євген Устименко, Апостроф





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