"Вимагаємо повного доступу до литовських земель Смоленська": у Литві відповіли на "претензії" рф щодо Калінінграда

"Вимагаємо повного доступу до литовських земель Смоленська": у Литві відповіли на "претензії" рф щодо Калінінграда

Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс відреагував на істерики російської влади з приводу блокади Калінінграда.

Він потролив державу-окупанта, вимагаючи надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.

Сейм Литвы

Про це Матас Малдейкіс написав у соцмережах.

"У відповідь на претензії росії по Калінінграду ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор", — написав депутат, опублікувавши карту, як повинен виглядати цей сухопутний коридор.


Алексей Ионов, politeka.net





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