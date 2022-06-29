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2022-06-29
"Вимагаємо повного доступу до литовських земель Смоленська": у Литві відповіли на "претензії" рф щодо Калінінграда
Депутат литовського Сейму Матас Малдейкіс відреагував на істерики російської влади з приводу блокади Калінінграда.
Він потролив державу-окупанта, вимагаючи надати Литві сухопутний коридор до традиційних литовських земель у Смоленську.
Про це Матас Малдейкіс
"У відповідь на претензії росії по Калінінграду ми вимагаємо повного доступу до традиційних литовських земель Смоленська через цей сухопутний коридор", — написав депутат, опублікувавши карту, як повинен виглядати цей сухопутний коридор.
Алексей Ионов, politeka.net