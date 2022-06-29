З російського полону повернули 140 захисників, більшість із них з «Азовсталі»

Головне управління розвідки України повідомило про черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців «Азовсталі». Серед них – 43 військовослужбовці полку «Азов».

За інформацією ГУР загалом звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

30 – Військово-морських сил;

28 – Збройних сил України;

17 – Державної прикордонної служби України;

9 – Територіальної оборони;

1 – Національної поліції України.

Зазначається, що серед них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

«Більшість звільнених українців мають важкі травми: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу», - зазначили в Координаційному штабі із звільнення полонених.