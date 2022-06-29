The Guardian: Найкращий друг України Джонсон вибрав дивний час, щоб скоротити витрати на оборону Британії

Вирушаючи на саміт НАТО в часи, коли на іншому кінці Європи триває велика війна, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обрав дивний час для суперечок про витрати на оборону. З Даунінг-стріт почали надходити сигнали, що обіцянка збільшувати бюджет армії відповідно до рівня інфляції плюс 0,5% на рік стала надто дорогою. Тим більше, що ця інфляція зараз становить 9,1%, а це найвищий показник за 40 років.

«Впродовж деякого часу ми випереджали цю мету», - цитує The Guardian слова Джонсона. Його коментар повторював попередні коментарі уряду про необхідність «звіритися з реальністю», зважаючи на зростання цін,а також на наслідки пандемії коронавірусу.

«Але зважаючи на те, що прем’єр-міністр так сильно хотів виставити себе найкращим другом президента України Володимира Зеленського, і з огляду на посилення прямих зобов’язань Британії у захисті Східної Європи, сигнал про ощадливість прозвучав несподівано», - пише видання.

The Guardian зауважує, що тон таких змін сильно відрізняється від позиції міністр оборони Бена Уоллеса, який стверджував, що вторгнення Росії в Україну змінило всі розрахунки.

«Фінансування повинне змінюватися так само, як і загроза», - сказав британський міністр у вівторок.