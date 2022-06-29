Справа "рейкових партизанів" у Білорусі: трьом хлопцям загрожує розстріл

У Білорусі слідчі завершили розслідування кримінальної справи щодо "актів тероризму" на залізниці. Трьом партизанам, які після початку вторгнення Росії в Україну вирішили перешкодити пересуванню військової техніки, загрожує страта, інформує Апостроф .

Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на пресслужбу Слідчого комітету.

За версією слідства, 29-річний житель Світлогорська у лютому вступив в екстремістське формування BYPOL/"мобілізаційний план "Перемога", якому дали завдання вивести з ладу залізничну інфраструктуру у Гомельській області. Він запропонував вступити у групу двом друзям (33 роки та 51 рік). Їм на електронний гаманець переказали 1000 рублів "за роботу".

"У ніч на 1 березня чоловіки підпалили релейну шафу з обладнанням, що є засобом сигналізації, який забезпечує безпечний прохід пішоходів та проїзд транспортних засобів, що викликало ризик настання катастрофічних наслідків, у тому числі аварії потягів та загибелі пасажирів. На щастя, катастрофи та людських жертв внаслідок теракту на залізниці вдалося уникнути, проте збитки, завдані злочинними діями фігурантів, склали близько 55 тисяч рублів. Наразі учасники злочинної групи роблять усі можливості до відшкодування збитків та співпрацюють зі слідством", - стверджують у Слідкомі.

Слідство зауважує, що такі дії фігурантів є зрадою державі.

Чоловікам пред'явлено звинувачення щодо низки статей КК Білорусі: "Участь в екстремістському формуванні" за ч. 3 ст. 361-1; "Акт тероризму, вчинений у складі організованої групи, що спричинив тяжкі наслідки, що створюють загрозу загибелі людей та заподіяння їм тілесних ушкоджень" за ч. 3 ст. 289; "Умисне унеможливлення шляхів сполучення, що спричинило тяжкі наслідки, а також створив загрозу аварії, аварії та загибелі людей" за ч. 2,4 ст. 309; "Зрада державі" за ч. 1 ст. 356.

Наразі партизани перебувають під вартою.

Розслідування справи завершене, матеріали передали прокурору для направлення в суд.

"За вчинення зазначених дій чоловікам може загрожувати максимальне покарання аж до страти", - додають слідчі.

Йдеться про Дениса Дікуна, Дмитра Равіча та Олега Молчанова, які в перші дні війни в Україні вирішили перешкодити пересуванню військової техніки.

ЗМІ пишуть, що вони пошкодили релейні шафи - обладнання, що автоматизує рух поїздів, тому сталися збої у русі ешелонів.