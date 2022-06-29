Сирія вирішила визнати «незалежність» керованих Росією «ЛНР» та «ДНР»

Сирія вирішила визнати «незалежність» керованих Росією «ЛНР» та «ДНР»
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Сирійська Арабська Республіка заявила про ухвалення рішення про «визнання незалежності» створених Росією на території України «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Про повідомляє сирійське агентство SANA із посиланням на речника Міністерства закордонних справ Сирії.

«Це є втіленням спільної волі та бажання налагодити відносини в усіх сферах, оскільки Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати незалежність і суверенітет як Луганської Народної Республіки, так і Донецької Народної Республіки», - йдеться в заяві.


Ірина Знась, ZN.ua





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