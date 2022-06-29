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2022-06-29
Сирія вирішила визнати «незалежність» керованих Росією «ЛНР» та «ДНР»
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Сирійська Арабська Республіка заявила про ухвалення рішення про «визнання незалежності» створених Росією на території України «Донецької народної республіки» та «Луганської народної республіки». Про повідомляє сирійське агентство
«Це є втіленням спільної волі та бажання налагодити відносини в усіх сферах, оскільки Сирійська Арабська Республіка вирішила визнати незалежність і суверенітет як Луганської Народної Республіки, так і Донецької Народної Республіки», - йдеться в заяві.
Ірина Знась, ZN.ua