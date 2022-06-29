Війська РФ завдали ракетного удару по околиці Дніпра

Ніхто не постраждав.

Війська РФ завдали ракетного удару по околиці Дніпра
© ДСНС України

Російські окупаційні війська, у середу, 29 червня, знову завдали ракетного удару по околиці Дніпра, інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook.

"Ворог знову завдав ракетного удару по Дніпру. Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа. Горіла суха трава", - йдеться в повідомленні.

В результаті ракетного удару ніхто з людей не постраждав. Пожежу загасили.

Рятувальники виявили безпечні уламки від ракети.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ завдавали ударів із РСЗВ та били ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури Харківської області — голова ОВАВійська РФ завдавали ударів із РСЗВ та били ракетами по об‘єктах цивільної інфраструктури Харківської області — голова ОВА
ЗСУ завдари удару по військам РФ на острові ЗміїнийЗСУ завдари удару по військам РФ на острові Зміїний
У Миколаєві завдано удару по багатоповерхівці: фото, відео та всі дані про жертвиУ Миколаєві завдано удару по багатоповерхівці: фото, відео та всі дані про жертви
У Дніпрі від ракетного удару загинули люди: фото і нові подробиціУ Дніпрі від ракетного удару загинули люди: фото і нові подробиці
Війська російських вбивць зменшились на 200 одиниць особового складу: Генштаб повідомив втрати окупантівВійська російських вбивць зменшились на 200 одиниць особового складу: Генштаб повідомив втрати окупантів
Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди припав ударРакетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди припав удар
Українські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до островаУкраїнські військові завдали новго удару по Зміїному: війська РФ не можуть підійти до острова
У Кременчуці після ракетного удару росіян також постраждав і футбольний стадіонУ Кременчуці після ракетного удару росіян також постраждав і футбольний стадіон
Скандалом обернулася трансляція з місця ракетного удару в Кременчуці: "Ганьба, а ще більша ганьба, що..."Скандалом обернулася трансляція з місця ракетного удару в Кременчуці: "Ганьба, а ще більша ганьба, що..."
Війська РФ обстріляли дві громади в Дніпропетровській областіВійська РФ обстріляли дві громади в Дніпропетровській області
Последние новости
Подгружаем последние новости