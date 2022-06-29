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2022-06-29
Війська РФ завдали ракетного удару по околиці Дніпра
Ніхто не постраждав.
© ДСНС України
Російські окупаційні війська, у середу, 29 червня, знову завдали ракетного удару по околиці Дніпра, інформує ГУ ДСНС у Дніпропетровській області у
"Ворог знову завдав ракетного удару по Дніпру. Агресор ракетою вдарив по околиці Дніпра. На місці влучання сталася пожежа. Горіла суха трава", - йдеться в повідомленні.
В результаті ракетного удару ніхто з людей не постраждав. Пожежу загасили.
Рятувальники виявили безпечні уламки від ракети.
Анна Конюченко, ZN.ua