Росія продовжує геноцид українців: оновлена карта боїв від британської розвідки

Британська розвідка склала оновлену карту бойових дій в Україні станом на середу, 29 червня.

Карта опублікована в Twitter міністерства оборони Великобританії.

Окупанти продовжують вести бої на сході та півдні України.

Зазначимо, що, за даними Генштабу ЗСУ, на Донбасі російські окупанти продовжують вести наступальні дії та артилерійські атаки на позиції українських військових, а також на цивільні об'єкти, інформує Апостроф.

Для порівняння публікуємо картку станом на минулу середу, 22 червня.

Як повідомляв "Апостроф", минулої доби на війні в Україні загинуло ще 200 російських окупантів. Загальна кількість втрат ворога в живій силі з 24 лютого зараз становить 35 450. Найбільші втрати ворог за минулу добу зазнав Бахмутського напрямку.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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