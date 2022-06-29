Сили ППО збили чергову ракету над Одеською областю

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що по Одеській області було здійснено ракетний удар з допомогою ворожої авіації, інформує ZN.ua .

"По Одещині ворожою стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

На щастя, українські сили ППО збили ракету над полями області. Тому обійшлося без руйнувань та постраждалих.