Сили ППО збили чергову ракету над Одеською областю

На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Сили ППО збили чергову ракету над Одеською областю
© Анастасія Дейна, ZN.UA

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що по Одеській області було здійснено ракетний удар з допомогою ворожої авіації, інформує ZN.ua.

"По Одещині ворожою стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".

На щастя, українські сили ППО збили ракету над полями області. Тому обійшлося без руйнувань та постраждалих.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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