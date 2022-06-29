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2022-06-29
Сили ППО збили чергову ракету над Одеською областю
На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих.
© Анастасія Дейна, ZN.UA
Оперативне командування "Південь" повідомляє, що по Одеській області було здійснено ракетний удар з допомогою ворожої авіації, інформує
"По Одещині ворожою стратегічною авіацією нанесено удар ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря", - йдеться
На щастя, українські сили ППО збили ракету над полями області. Тому обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua