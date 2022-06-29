З'явилися кадри з місця трагедії в Дніпрі, Філатов звернувся до жителів: "Ще раз, користуючись нагодою..."

З'явилися кадри з місця трагедії в Дніпрі, Філатов звернувся до жителів: "Ще раз, користуючись нагодою..."

28 червня російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпру. В результаті атаки серйозні пошкодження отримали СТО, автотранспортне підприємство, а також постраждали машини і будівлі поруч.

Сьогодні, 29 червня мер міста Борис Філатов відвідав чергове місце злочину рашистів і прокоментував подію.

Міський голова підкреслив, що ніякої військової техніки на місці і близько немає і не було. Там знаходилися звичайні цивільні автомобілі і вантажівки, машини звичайних громадян.

"Російська пропаганда зараз бреше, розповідаючи, що цей ракетний удар був нанесений по станції техобслуговування, яка ремонтувала техніку ЗСУ. Це брехня чистої води. Як і завжди. Росіяни брешуть світу, брешуть самі собі, брешуть всім постійно і без кінця", - заявив мер.

Він вважає, що цей удар - частина терору по відношенню до України. В результаті атаки загинули генеральний директор підприємства і головний бухгалтер. Під час повітряної тривоги вони знехтували правилами безпеки і не спустилися вниз. Решта співробітників перемістилися на 1 поверх, завдяки чому залишилися живі.

"Ще раз, користуючись нагодою, прошу жителів міста не нехтувати правилами безпеки і хоча б спускатися на перші поверхи, дотримуватися правил мінімум двох стін - в цьому випадку ураження менш ймовірне в разі ракетного обстрілу", - додав Філатов.


Алексей Ионов, politeka.net





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