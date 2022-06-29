Політолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війні

Політолог Вадим Карасьов розповів, чому росія постійно змінює свої цілі у війні

Політолог Вадим Карасьов пояснив, чому у росії постійно змінюються цілі на війні в Україні, а також заявив, що Україна точно не програє у цій війні.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Уже і не пам'ятаю, і навіть думаю, що автори не пам'ятають (цілі росії, - Ред.). Іноді коли починаєш аналізувати коментарі та виступи російського керівництва, то так і незрозуміло: вони «звільняють Донбас» чи «проводять демілітаризацію»?», - зазначив Вадим Карасьов.

За словами експерта, те, що росія дуже часто змінює цілі у війні і немає ніякої єдиної позиції з цього питання, свідчить про те, що вони програють Україні в цьому конфлікті.

«Це не означає, що ми виграли війну, але ми її як мінімум не програли: росія змушена перейти у формат регулярної війни», - наголосив Вадим Карасьов.

Як зазначив політолог, росія помилилася у своїх розрахунках, забувши врахувати, що чинити опір окупації будуть абсолютно всі українці, а не «окремі націоналістичні формування», як вони припускали, тому, коли вони зрозуміли, що їм не досягти початкових цілей, вони в міру своїх поразок почали ставити цілі все легше та легше.


user, politeka.net





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