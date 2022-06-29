ЄСПЛ прийняв до розгляду позов України проти Росії

На першому етапі Україна вимагає від РФ $80 млрд.

ЄСПЛ прийняв до розгляду позов України проти Росії
© Андрій Нєбитов / facebook

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив до розгляду позов України проти Росії . В рамках цього позову Україна вимагає, окрім повного виведення російських військ, грошової компенсації потерпілим. На першому етапі вторгнення РФ збитки становили не менше $80 млрд.

Суд отримав позов 23 червня. Глава Суду Роберт Спано передав справу до четвертої секції суду і поінформував про це Росію.

Цій справі передували чотири інші подання Україною та близько 8500 індивідуальних скарг проти Росії.

Влада України звинувачує Росію у порушенні цілої низки прав, зафіксованих у Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

У позові України проти Росії йдеться про масові та серйозні порушення прав людини, скоєні військами РФ з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Україна звинувачує російських військових та підконтрольні Кремлю озброєні угруповання у вбивствах, пораненнях, затриманнях чи зникненнях тисячі цивільних осіб, у руйнування сотень тисяч об'єктів власності, а також у тому, що мільйони людей змушені були залишити свої будинки.

Документ, поданий Україною, стосується кричущих порушень Росією прав людини на початковому етапі війни і описує події від початку російського вторгнення вранці 24 лютого 2022 року до фактичного виведення її сухопутних військ з околиць Києва та інших міст на півночі 7 квітня 2022 року. Скарги про порушення з боку Росії протягом наступного періоду будуть направлені до ЄСПЛ в наступних доповненнях до заяви.


Олександр Хребет, ZN.ua





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