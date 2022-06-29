У нас дуже великий ворог, який сконцентрував у себе на складах велику кількість радянської зброї, - Олександр Мусієнко

Політичний і військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, у що Україні потрібно вкладати кошти після війни та, зокрема, яку зброю розробляти.

Про це він розповів у програмі Юрія Подорожнього «Мотив Подорожнього» .

На думку гостя програми, і до війни, і після Україні потрібно вкладати кошти паралельно в оборонну промисловість і науку, освіту, технології. Зокрема, він пропонує скористатися досвідом Ізраїлю, який якраз-таки вкладає кошти у зброю та науку, адже без інженерів, технарів та фахівців залишається лише розраховувати на закупівлі.

«Ми, звичайно, отримуємо зброю від наших партнерів, але ж ми повинні розуміти, що, мабуть, так завжди не буде і не назавжди ця історія, треба жити далі», - підкреслює Олександр Мусієнко.

Він вважає, що Україна має перспективу у роботизованих технологіях, вона може виготовляти різного роду безпілотники і боєприпаси до них. Також експерт нагадує, що сьогодні перед державою постала проблема з розмінуванням, яка може зайняти роки після війни, тут можна використовувати дрони.

«Люди важливі, техніка, танки важливі, але поступово все більше набирають ваги ті технології, які дають можливість зберігати життя, наносити ураження противнику і в принципі бути не настільки вибагливими і складними у використанні», - пояснює Олександр Мусієнко.

Загалом же, міркує він, потрібно вкладати кошти у передові та технічні речі, за якими буде рухатись світ, а також об’єднувати зусилля із партнерами і розвиватися в інноваційному руслі. А щоб підготуватися до війни, каже експерт, Україні потрібно було запустити та інтенсивно нарощувати свою промисловість 10 років тому.

«У нас дуже великий ворог, який сконцентрував у себе на складах велику кількість радянської зброї. Вона не вся придатна до використання, але більша частина, на жаль, ще придатна, вони її кидають у бій. Велика кількість артилерійських снарядів, запасів», - констатує Олександр Мусієнко.