У МВС визнали неможливість звільнити окуповані території до кінця літа, в чому причина: "На жаль..."

Прогнози щодо того, що до кінця літа українська армія зможе звільнити окуповані території, позбавлені підстав.

Потужний контрнаступ ЗСУ здатний зупинити просування окупантів, вони просто розбіжаться, як це було під Києвом. Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів розповів в інтерв'ю "Обозреватель", коли це може статися і за яких умов.

Він зазначив, що для потужного контрнаступу українським захисникам не вистачає двох складових: авіації та артилерії. Тому прогнози щодо того, що до кінця літа українська армія зможе звільнити окуповані території, позбавлені підстав.

"Це необґрунтовані заяви. На жаль, я не бачу перспектив наших потужних контрнаступів. У нас можуть бути успішні контрудари, якісь прориви. Тому що успішний контрнаступ ґрунтується на двох складових: авіація і артилерія. А з цим у нас, на жаль, не все так добре, як нам обіцяли", - пояснив Віктор Андрусів.

Водночас він додав, що Україні, щонайменше до кінця літа, вдасться зупинити наступ ворога.