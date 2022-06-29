Окупанти готують серйозну провокацію Запорізькій АЕС — Енергоатом

РФ продовжує вдаватися до ядерного тероризму.

Окупанти готують серйозну провокацію Запорізькій АЕС — Енергоатом
© Енергоатом

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС російські загарбники готують серйозну провокацію. Зокрема, окупанти, які перебувають на ЗАЕС, збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього загарбники затримали кількох працівників ЗАЕС і тортурами вимагають від них «зізнання» про те, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на станції вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди. Про це повідомляє «Енергоатом».

Зазначається, що під цим приводом загарбники наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів для перевірки його чаш та зупинці насосів, які подають воду на системи безпеки енергоблоків.

«Якщо це станеться, то системи безпеки найбільшої в Європі атомної станції залишаться без охолодження, що вже саме по собі є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. До того ж такі роботи недоцільно проводити у теплу пору року через ризик перегріву та відмови обладнання», - наголошують в «Енергоатомі».

Але найголовнішим залишається питання контролю дій військ РФ, адже під виглядом «проведення перевірки» окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди або ж іншу зброю.

Потім війська РФ можуть звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників і зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ для представлення цих «фактів».

Це також дозволить зробити «картинку» для пропагандистських росЗМІ, показавши, як «росіяни про безпеку станції піклуються, а український персонал її порушує».

«Наголошуємо: будь-яка зброя, знайдена на території ЗАЕС, – це зброя окупантів, яку вони використовують для вчинення ядерного тероризму та погроз усьому світові новою страшною катастрофою», - підкреслили в «Енергоатомі».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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