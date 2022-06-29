Росію не виключать з Радбезу ООН: Кислиця назвав причину

Він порівнює з "армагедоном" перспективу застосування РФ ядерної зброї, проте зазначає, що Київ повинен враховувати й таку можливість, інформує ZN.ua.

Росію не виключать з Радбезу ООН: Кислиця назвав причину
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Постійний представник України в Раді безпеки ООН Сергій Кислиця вважає, що через наявність у росіян ядерної зброї їх країну не виключать зі складу Радбезу. Про це він розповів УП.

Дипломат нагадав, що коли СРСР напала на Фінляндію в кінці 1939 року, її виключили з Ліги націй, тоді фіни перемогли. Зараз Україна теж веде успішну боротьбу з переважаючими російськими силами, проте є один факт - ядерна зброя, і вона саме у РФ.

"Тоді Радянський Союз не був не лише потугою економічною у порівнянні зі Сполученими Штатами, з Європою, він не мав ядерної зброї. На сьогоднішній день єдина причина, на моє переконання, чому не зробили те саме в ООН, що зробили з Радянським Союзом в Лізі Націй, тому що Російська Федерація має ядерну зброю", — пояснив Кислиця.

Що стосується перспективи застосування цієї зброї, то, на думку постпреда, такий крок є "армагедоном". Проте він заявив, що Україна повинна брати цей факт до уваги, як і ймовірність, що диктатор Владімір Путін на це все ж наважиться.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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