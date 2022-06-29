Президент Індонезії приїхав до Ірпеня

Він висловив сподівання на якнайшвидше припинення війни, яку проти України розв'язала Росія, інформує ZN.ua.

Президент Індонезії приїхав до Ірпеня

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України та відвідав Ірпінь Київської області.

"Позаду мене житловий комплекс Липки в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив збитки, завдані будинкам та інфраструктурі в результаті війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - твитнув Відодо.

Di belakang saya ini adalah Apartemen Lipky di kota Irpin, Ukraina yang hancur akibat perang.

Bersama Wali Kota Irpin Alexander Grigorovich Markushin saya melihat langsung kerusakan rumah-rumah dan infra?trukt?r akibat perang.

Semoga perang ini bisa segera dihentikan. pic.twitter.com/IuRN4S6MZ1

— Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022


Олександр Хребет, ZN.ua





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