Президент Індонезії приїхав до Ірпеня

Президент Індонезії Джоко Відодо приїхав до України та відвідав Ірпінь Київської області.

"Позаду мене житловий комплекс Липки в зруйнованому війною українському місті Ірпінь. Разом з мером Ірпеня Олександром Григоровичем Маркушиним я на власні очі побачив збитки, завдані будинкам та інфраструктурі в результаті війни. Сподіваюся, цю війну вдасться зупинити найближчим часом", - твитнув Відодо.