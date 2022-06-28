Наказували вбивати мирне населення Київської області: СБУ встановила особи двох російських командирів, фото

Українські спецслужби встановили осіб серед російських військових, які наказали солдатам вбити мирних жителів у Київській області, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про командира батальйону майор Максима Краснощокова та заступника командира роти майора Олександра Васильєва.

Силовики встановили, що саме вони командували діями військових (15-ої окремої мотострілецької бригади другої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ) окупованого села Перемога. Росіяни силоміць утримували селян в одному з приміщень та жорстоко поводились із ними.

Командири допитували жителів села особисто, намагаючись вибити інформацію про українських військових, правоохоронців та тероборонівців. А потім дали наказ розстріляти селян з автоматів на місці утримання та підірвати будівлю з ними, щоб замести сліди.

Майорам оголосили про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни" (ч.1 та ч.2 ст. 438 ККУ).