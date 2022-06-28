Наказували вбивати мирне населення Київської області: СБУ встановила особи двох російських командирів, фото

Українські спецслужби встановили осіб серед російських військових, які наказали солдатам вбити мирних жителів у Київській області, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Йдеться про командира батальйону майор Максима Краснощокова та заступника командира роти майора Олександра Васильєва.

Силовики встановили, що саме вони командували діями військових (15-ої окремої мотострілецької бригади другої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу РФ) окупованого села Перемога. Росіяни силоміць утримували селян в одному з приміщень та жорстоко поводились із ними.

Командири допитували жителів села особисто, намагаючись вибити інформацію про українських військових, правоохоронців та тероборонівців. А потім дали наказ розстріляти селян з автоматів на місці утримання та підірвати будівлю з ними, щоб замести сліди.

Майорам оголосили про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни" (ч.1 та ч.2 ст. 438 ККУ).


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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