Під виглядом нового житла: окупанти почали будувати у Маріуполі військову базу, фото

У Маріуполі російські окупанти почали споруджувати під виглядом нових житлових будинків військову базу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, інформує Апостроф.

За його словами, будувати військовий об'єкт планують прямо в центрі міста, біля ринку Азовський. Розповідають про це по кілька разів на добу населенню, хоч самі будівельники стверджують, що об’єкт матиме виключно військове призначення.

"Маріуполь. Велике рок-н-рольне шахрайство. Окупанти нескінченно анонсують “велике будівництво” в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники з самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша", - пише посадовець.

Він зазначає, що на новому банері на паркані, покликаному приховати від очей маріупольців правду, написано "військово-будівельний комплекс", тоді як людям невпинно розповідають про відновлення житла.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Наказували вбивати мирне населення Київської області: СБУ встановила особи двох російських командирів, фотоНаказували вбивати мирне населення Київської області: СБУ встановила особи двох російських командирів, фото
В Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мерВ Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мер
Шість батальйонів армії Білорусі почали посилюватися: Міноборони розкрили, де помітили активність військШість батальйонів армії Білорусі почали посилюватися: Міноборони розкрили, де помітили активність військ
В Україні затримано коригувальників ударів у кількох областях: фото та відеоВ Україні затримано коригувальників ударів у кількох областях: фото та відео
Окупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській областіОкупанти обстріляли з мінометів громаду в Сумській області
Мобілізація жінок з 1 жовтня: кого можуть призвати на військову службуМобілізація жінок з 1 жовтня: кого можуть призвати на військову службу
Серед жертв діти: окупанти вдарили ракетами по Миколаївщині, Віталій Кім повідомив деталі трагедіїСеред жертв діти: окупанти вдарили ракетами по Миколаївщині, Віталій Кім повідомив деталі трагедії
Окупанти виснажуються, тактичного успіху РФ вдалось досягти лише під Сєвєродонецьком – розвідка БританіїОкупанти виснажуються, тактичного успіху РФ вдалось досягти лише під Сєвєродонецьком – розвідка Британії
Окупанти продовжують знищувати Лисичанськ та вбивати мирних мешканців – ГайдайОкупанти продовжують знищувати Лисичанськ та вбивати мирних мешканців – Гайдай
Окупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову давати дитину до школи – Запорізька ОВАОкупанти погрожують позбавленням батьківських прав за відмову давати дитину до школи – Запорізька ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости