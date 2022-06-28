Під виглядом нового житла: окупанти почали будувати у Маріуполі військову базу, фото

У Маріуполі російські окупанти почали споруджувати під виглядом нових житлових будинків військову базу.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram, інформує Апостроф .

За його словами, будувати військовий об'єкт планують прямо в центрі міста, біля ринку Азовський. Розповідають про це по кілька разів на добу населенню, хоч самі будівельники стверджують, що об’єкт матиме виключно військове призначення.

"Маріуполь. Велике рок-н-рольне шахрайство. Окупанти нескінченно анонсують “велике будівництво” в районі ринка Азовський. Кожного дня по 10 разів. Однак, в приватних бесідах самі будівельники з самого початку розповідали, що об’єкт буде виключно військового призначення. Звісно, будівництво фортифікацій на камери не потрапляє, тому ракурс завжди спиною до напряму Мангуша", - пише посадовець.

Він зазначає, що на новому банері на паркані, покликаному приховати від очей маріупольців правду, написано "військово-будівельний комплекс", тоді як людям невпинно розповідають про відновлення житла.