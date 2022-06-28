"Китай і росія зблизилися як ніколи": в НАТО зробили тривожну заяву

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи досі.

Про це він сказав на публічному форумі НАТО, повідомляє ЄП.

Столтенберг заявив про зростання ворожості Китаю стосовно НАТО.

"Ми розчаровані тим, що Китай не засудив напад Росії на Україну, тим, що Китай поширює неправдиві повідомлення про НАТО, а також тим, що Китай та Росія зараз зблизилися як ніколи", - заявив він.

Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Генсек нагадав, що після початку вторгнення до України Китай "уперше жорстко висловився проти НАТО і проти розширення НАТО" у заяві Сі та Путіна.

"Ми не можемо припинити підтримку України лише через те, що не весь світ нас підтримує. І ми не "прокинулись" в 2022 році у питанні підтримки України", - заявив він.

НАТО, Йенс Столтенберг


Алексей Ионов, politeka.net





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