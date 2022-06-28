Українських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та села

Українці, які зараз живуть у Польщі у великих містах, незабаром змушені будуть переїхати до менш заселених містечок та сіл. Місцева влада розпочинає програму з інтеграції українських громадян до польського суспільства. Оскільки війна ще триває і багато українців залишатимуться в Польщі, то уряд приймає рішення, куди подіти таку кількість переселенців.

Великі польські міста вже переповнені приїжджими, а от села порожні. Інфраструктура там однозначно гірша і українці не дуже хочуть переїжджати кудись у глухомань. Стимулювати біженців перебиратися з великих міст у малі будуть доступним житлом. Оренда у Варшаві та невеликому містечку відрізнятиметься. Також українців обіцяють не залишити без роботи там, куди вони переїдуть.

"Йдеться про використання потенціалу незаселеного житла, якого у нас багато у сільській місцевості", - зазначила міністр.

Прем'єр-міністр Польщі Агнешка Щигай зазначила, що у маленьких польських містах українцям буде легше знайти роботу. Оскільки серед біженців з України велика кількість жінок, які могли б працювати, то для них завжди знайдеться робота нянею, медсестрою чи вчителем.

Раніше повідомлялося, що Польща скасовує виплати на проживання та харчування для українських біженців із 1 липня.