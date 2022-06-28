Українських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та села

Українці, які зараз живуть у Польщі у великих містах, незабаром змушені будуть переїхати до менш заселених містечок та сіл. Місцева влада розпочинає програму з інтеграції українських громадян до польського суспільства. Оскільки війна ще триває і багато українців залишатимуться в Польщі, то уряд приймає рішення, куди подіти таку кількість переселенців.

Українських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та села: у чому причина

Великі польські міста вже переповнені приїжджими, а от села порожні. Інфраструктура там однозначно гірша і українці не дуже хочуть переїжджати кудись у глухомань. Стимулювати біженців перебиратися з великих міст у малі будуть доступним житлом. Оренда у Варшаві та невеликому містечку відрізнятиметься. Також українців обіцяють не залишити без роботи там, куди вони переїдуть.

Українських біженців у Польщі вивозитимуть у невеликі міста та села: у чому причина
Прем'єр-міністр Польщі Агнешка Щигай зазначила, що у маленьких польських містах українцям буде легше знайти роботу. Оскільки серед біженців з України велика кількість жінок, які могли б працювати, то для них завжди знайдеться робота нянею, медсестрою чи вчителем.

"Йдеться про використання потенціалу незаселеного житла, якого у нас багато у сільській місцевості", - зазначила міністр.

Раніше повідомлялося, що Польща скасовує виплати на проживання та харчування для українських біженців із 1 липня.


Лобанова Єлизавета, Тудей





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Британія у чотири рази збільшила фінансування програми, яка підтримує українських вченихБританія у чотири рази збільшила фінансування програми, яка підтримує українських вчених
Американський контингент в Польщі: ЗМІ озвучили прогноз щодо заяви Байдена на Мадридському саміті НАТОАмериканський контингент в Польщі: ЗМІ озвучили прогноз щодо заяви Байдена на Мадридському саміті НАТО
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Українських військові знищели колону РСЗВ окупантів у Донецькій областіУкраїнських військові знищели колону РСЗВ окупантів у Донецькій області
Хоче зробити Грозний в містах України: Джонсон закликав не покладати надій на переговори з путінимХоче зробити Грозний в містах України: Джонсон закликав не покладати надій на переговори з путіним
Українських нелегалів з Британії можуть відправити до Руанди – ДжонсонУкраїнських нелегалів з Британії можуть відправити до Руанди – Джонсон
Загарбники викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей — ГУРЗагарбники викрадають родичів українських військових, в тому числі дітей — ГУР
Росія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронтіРосія намагатиметься захопити чотири головні міста: Міноборони про ситуацію на фронті
До Польщі виїхали вже понад 4 мільйони українців. Половина повернулисяДо Польщі виїхали вже понад 4 мільйони українців. Половина повернулися
Російські війська захопили ще два села на Луганщині — ГайдайРосійські війська захопили ще два села на Луганщині — Гайдай
Последние новости
Подгружаем последние новости