ЗСУ звільнили ще два населені пункти на шляху до Херсона: карта

Збройні сили України ведуть успішний контрнаступ на Херсонському та Запорізькому напрямку – звільнено ще два селища.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, інформує Апостроф.

"Північніше Херсона ЗСУ звільнили населені пункти Зелений Гай та Барвінок", - йдеться у публікації.

Раніше повідомлялося, що українська армія поступово просувається вперед на півдні України та намагається утримати вже звільнені населені пункти. При цьому позиції окупантів на Херсонщині дуже хиткі, оскільки вони фактично притиснуті до правого берега Дніпра.


Маргарита Лепс, Апостроф





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