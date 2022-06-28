Ракетний обстріл Дніпра: стало відомо, куди припав удар

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, куди саме влучила російська ракета.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram, інформує Апостроф .

Окупанти влучили у станцію технічного обслуговування "Автодизель", яка розташована у західній частині міста. У Мережі з'явилися фото наслідків ракетного удару росіян - у будинках вибило вікна, постраждали автомобілі.

Тим часом голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко повідомив у Telegram, що рашисти випустили шість ракет по Дніпропетровській області. Три ракети було збито українськими ППО над Дніпром та Синельниківським районом, однак у самому обласному центрі постраждала залізнична інфраструктура.