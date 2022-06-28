В Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мер

Також збирають дані про рухоме та нерухоме майно.

В Мелітополі окупанти хочуть створити реєстр жителів — мер
© Getty Images

В окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники продовжують проводити перепис населення та хочуть створити реєстр із особистими даними жителів міста, включаючи інформацію про їхнє майно, повідомив мер окупованого міста Іван Федоров.

За його словами, тиждень тому з'явилися псевдо-анкети, за матеріалами яких зараз проводиться опитування - і телефоном, і методом квартирного обходу.

«Вони збирають усі дані. Причому почали збирати не лише дані про прізвище, ім'я, по батькові та місце проживання, а й про те, яке майно перебуває у власності, які автомобілі. Тобто вони займаються упорядкуванням нових реєстрів, розуміючи, що до наших у них ніколи не буде доступу", - розповів Федоров в ефірі національного телемарафону.

При цьому міський голова наголосив, що найскладнішою залишається ситуація в освітніх закладах Мелітополя, тому що "рашисти вже другий місяць намагаються запустити школи та дитячі садки за якоюсь незрозумілою програмою". Водночас містяни відмовляються віддавати дітей на навчання до таких "псевдо-шкіл", на що отримують погрози від російських окупантів, що інакше їх позбавлятимуть батьківських прав.


Ірина Знась, ZN.ua





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