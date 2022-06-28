Шість батальйонів армії Білорусі почали посилюватися: Міноборони розкрили, де помітили активність військ

Чисельність батальйону на сучасному етапі коливається в межах від 400 до 800 осіб.

Біля кордону з Україною і Польщею посилюються до шести батальйонів армії Білорусі. Вони намагаються вести повітряну розвідку. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

За його словами, білоруси посилюють ділянку кордону з Україною в Брестській і Гомельській областях.

"Волинський і Поліський напрямок. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь до шести батальйонів підсилюють ділянку білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях і намагаються вести повітряну розвідку в прикордонних районах з Україною і Польщею", - розповів Мотузяник.

При цьому продовжує зберігатися загроза застосування росією ракетного озброєння і авіаційних ударів з території Білорусі.

Є також деякі ознаки того, що росія хоче збільшити військову присутність на території Білорусі. Зокрема, відправити більше тактичної авіації.