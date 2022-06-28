Залужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ за останні чотири дні випустила по Україні 131 крилату ракету.

"Противник демонструє зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним з різних платформ базування було випущено 53 крилаті ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, минулої доби – 12", - зазначив Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів.