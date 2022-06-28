Залужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дні

Обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів, інформує ZN.ua.

Залужний назвав, скільки РФ випустила ракет по Україні за чотири дні
© КМДА

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ за останні чотири дні випустила по Україні 131 крилату ракету.

"Противник демонструє зухвалість у завданні ракетних ударів по території нашої держави. Так, 4 дні тому ним з різних платформ базування було випущено 53 крилаті ракети, 3 дні тому - 26 ракет, 2 дні тому - майже 40, минулої доби – 12", - зазначив Залужний у Telegram.

Головнокомандувач ЗСУ також наголосив, що ракетний обстріл торгового центру в Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних жителів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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