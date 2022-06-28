Британія у чотири рази збільшила фінансування програми, яка підтримує українських вчених

Прем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив про низку заходів для підтримки науково-технічного та науково-дослідного секторів України в рамках ширших зусиль Великої Британії щодо зміцнення економіки та безпеки України перед обличчям жорстокості Росії.

Як зазначається в повідомленні британського уряду у вівторок, 28 червня, було прийнято рішення збільшити фінансування стипендіальної програми Researchers at Risk Fellowship в чотири рази.

Зазначається, що сектор також буде життєво важливим для довгострокової програми відновлення України, платформою, на якій Україна відновиться – забезпечуючи робочі місця, залучаючи інвестиції та розвиваючи технології наступного покоління.

«Народу України довелося багато пожертвувати від варварства Путіна. Але я залишаюся повністю відданий забезпеченню майбутнього, в якому разом процвітають Україна та Великобританія. Наука і технології будуть вирішальними у забезпеченні провалу Путіна в Україні, і це буде вирішальним для відновлення української економіки. Велика Британія буде з нашими українськими друзями на кожному кроці», - аргументував рішення Боріс Джонсон.

Зокрема, понад 130 українських науковців отримають підтримку в межах програми, що стартувала ще в березні. Спочатку на програму було виділено 3 млн фунтів стерлінгів, а оголошені сьогодні додаткові 9,8 млн дозволять їй значно розширитися.

Українські вчені, які вимушено переїхали за кордон або не змогли повернутися додому через агресію рф, зможуть продовжувати дослідження та обмінюватися досвідом з іноземними колегами завдяки підтримці Великобританії. За стипендіальною програмою передбачається виплата заробітної плати та покриття витрат на проживання до двох років для українських дослідників. Згодом науковці зможуть повернутися додому та зробити вагомий внесок у відновлення країни.

Не менш важливою є підтримка українських університетів, які завдяки новій програмі UK twinning programme зможуть працювати з провідними університетами Великої Британії.