У Запорізькій області ЗСУ знищили російську ДРГ

Шістьох учасників ДРГ ліквідовано, одного взято в полон, інформує ZN.ua.

У Запорізькій області ЗСУ знищили російську ДРГ
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Збройні сили України знищили диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників, на запорізькому напрямку, зазначає пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації в Telegram.

Українські захисники затримали ДРГ під час спроби проникнути в тил підрозділів Збройних сил України.

Шістьох учасників ДРГ ліквідовано, одного взято в полон.

"Ним виявився колишній засуджений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних установах тимчасово окупованої території Донецької області. Ось вам і “друга армія світу” – армія вбивць, карних злочинців і мародерів”, – йдеться у повідомленні.


Анна Конюченко, ZN.ua





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