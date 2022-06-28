У Запорізькій області ЗСУ знищили російську ДРГ

Збройні сили України знищили диверсійно-розвідувальну групу російських загарбників, на запорізькому напрямку, зазначає пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації в Telegram.

Українські захисники затримали ДРГ під час спроби проникнути в тил підрозділів Збройних сил України.

Шістьох учасників ДРГ ліквідовано, одного взято в полон.

"Ним виявився колишній засуджений за тяжкі злочини, який відбував покарання у виправних установах тимчасово окупованої території Донецької області. Ось вам і “друга армія світу” – армія вбивць, карних злочинців і мародерів”, – йдеться у повідомленні.