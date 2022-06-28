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2022-06-28
Україна повернула тіла ще 46 загиблих воїнів
Обмін відбувся в Запорізькій області.
© Pexels
В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців,
Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців, з них 21 – захисники “Азовсталі”.
Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.
Повідомляється, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Мінреінтеграції.
Микита Ткаченко, ZN.ua