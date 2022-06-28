Україна повернула тіла ще 46 загиблих воїнів

В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців, з них 21 – захисники “Азовсталі”.

Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.

Повідомляється, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ , ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Мінреінтеграції.