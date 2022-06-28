Україна повернула тіла ще 46 загиблих воїнів

Обмін відбувся в Запорізькій області.

Україна повернула тіла ще 46 загиблих воїнів
© Pexels

В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців, повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців, з них 21 – захисники “Азовсталі”.

Полеглих українських героїв буде поховано з усіма військовими почестями.

Повідомляється, що операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

«Процес повернення тіл загиблих українських військових триває. Він відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», – додали в Мінреінтеграції.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Мобілізація в Україні: як офіційно отримати звільненняМобілізація в Україні: як офіційно отримати звільнення
Україна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — ПентагонУкраїна отримає додаткові чотири HIMARS в середині літа — Пентагон
Блок рекламы


Похожие новости
Україна замовить Туреччині ще десятки безпілотників BayraktarУкраїна замовить Туреччині ще десятки безпілотників Bayraktar
Країнам ЄС потрібна Україна для забезпечення газом на рівні 80% до 1 листопадаКраїнам ЄС потрібна Україна для забезпечення газом на рівні 80% до 1 листопада
Ракетний удар по ТРЦ в Кременчуці: вже відомо про 18 загиблих, пошуково-рятувальні роботи продовжуютьсяРакетний удар по ТРЦ в Кременчуці: вже відомо про 18 загиблих, пошуково-рятувальні роботи продовжуються
Номінально Білорусь воює з 24 лютого: з'ясувалося, чому Україна не може відповісти на обстрілиНомінально Білорусь воює з 24 лютого: з'ясувалося, чому Україна не може відповісти на обстріли
Окупанти обстріляли натовп людей, які набирали воду: багато загиблих і десятки пораненихОкупанти обстріляли натовп людей, які набирали воду: багато загиблих і десятки поранених
Україна закликає остаточно виключити Росію з FATF і внести її до “чорного списку” організаціїУкраїна закликає остаточно виключити Росію з FATF і внести її до “чорного списку” організації
Посол Латвії Ілгварс Клява заявив, що Україна має великі перспективи вступити до ЄСПосол Латвії Ілгварс Клява заявив, що Україна має великі перспективи вступити до ЄС
Україна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпекиУкраїна заморожує дію угод з РФ щодо ядерної безпеки
Війська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро пораненихВійська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро поранених
"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста"Не треба розраховувати на швидку перемогу": Бабченко пояснив, коли Україна почне звільняти міста
Последние новости
Подгружаем последние новости