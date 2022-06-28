Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 28 червня

На слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина, інформує ZN.ua.

Вторгнення РФ в Україну: карта бойових дій станом на 28 червня
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну карту бойових дій в Україні станом на вівторок, 28 червня.

"Незаконне й неспровоковане вторгнення в Україну продовжується", — зазначає Міністерство оборони у Twitter.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

Російські окупаційні війська намагаються оточити ЗСУ в Лисичанську і для цього хочуть захопити трасу Бахмут-Лисичасньк.

Міністерство оборони Великої Британії / Twitter

На слов’янському напрямку ворог веде штурмові дії в напрямку Довгеньке – Долина та створює умови для наступу на Слов’янськ. Основні зусилля зосереджує на продовженні наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На бахмутському напрямку окупанти обстрілюють з артилерії райони Костянтинівки, Білогорівки, Виїмки, Покровського, Бахмута і Соледара. Також ворог проводить штурмові дії у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС, бойові дії тривають.


Анна Конюченко, ZN.ua





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