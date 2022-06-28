Партизани вночі не сплять: Мелітополем розвішали листівки про 300 заколотих орків

Українські партизани, які раніше підірвали авто проросійського активіста, напередодні Дня Конституції України розклеїли на стовпах у Мелітополі листівки, де зазначено, що за період повномасштабної війни, на території міста знищили близько 300 російських окупантів, і наступні вже на черзі, інформує Апостроф.

Про це повідомили в місцевому медіа "Ріа-Мелітополь".

Сили опору в Мелітополі розклеїли листівки з написом: "Русский, а ты спишь ночью? Более 300 твоих товарищей мы успели заколоть ночами! Партизаны ночью не спят, а охотятся", а на тлі напису розмите фото мертвого російського окупанта.

Унаслідок активних дій українських партизанів місцеві гауляйтери та колаборанти Галина Данильченко – начальниця військово-цивільної адміністрації та її шеф псевдо губернатор Запорізької області Євген Балицький зовсім втратили спокій.

Наприклад, після вибуху авто з колаборантами в Херсоні, за яким їхала і сама Данильченко, вона захотіла звільнитися з посади за власним бажанням, однак окупанти дали їй зрозуміти: звільнення дорівнює здачі колаборантки українським спецслужбам.

Відтепер колаборантка та зрадниця України Галина Данильченко майже зникла з інформаційного поля, іноді з'являється на відео із тремором у руках. А її шеф Євген Балицький, за інформацією видання, взагалі пішов у глибокий запій через полювання на його голову, за яку ще й дадуть винагороду.


Ліза Бровко, Апостроф





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