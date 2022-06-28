"Збивати дуже важко": у Повітряних силах розповіли, чому ППО спрацьовує не в 100% випадків

Є в країні-агресорі такі ракети, які дуже складно збити.

Українська протиповітряна оборона щодня збиває російські ракети, які пускає рф по Україні. Але є в країні-агресорі такі ракети, які дуже складно збити. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в інтерв'ю для "24 каналу".

За його словами, ППО спрацьовує не в 100% випадків. Адже є в рф надзвукові ракети, як "Онікс", х-22, "Кинджал" - їх збивати дуже важко.

"По–перше, тут справа часу – від запуску до попадання проходять лічені хвилини. По-друге – їхня швидкість понад 3 тисячі кілометрів на годину", – пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

А є наприклад, крилаті ракети х-101 або "Калібр", які розвивають швидкість до 800 кілометрів на годину.

"Ми бачимо запуск, знаємо її приблизний маршрут, вираховуємо алгоритм. Хоча вона може змінювати його за маршрутом. Все залежить від рельєфу місцевості, також вона може летіти в руслах річок. Так цю ракету збити легше через те, що є час на підготовку", - зазначив Юрій Гнат.