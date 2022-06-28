Андрій Куликов пояснив, для чого росії захоплювати чужі території

Журналіст, телеведучий, радіоведучий, медіаексперт Андрій Куликов пояснив, чому путінський режим має підтримку в росії і чи можливо його повалити.

Про це він розповів у програмі Сергія Дойка «Особистість» .

За словами гостя програми, те, що Україна отримала статус кандидата в ЄС, - логічний процес, який, з одного боку, стримувала росія, з іншого – прискорила своєю агресією. Тим не менш, переконаний він, цей статус потрібно було і можна було отримати раніше, а тепер, щоб стати членом Євросоюзу у 2029 році, Україна передусім повинна вистояти як держава.

«Декларація і обіцянка членства – це просто нам ще раз пообіцяли. Поки воно не відбувається, це все у планах. І, хоча тепер вони виглядають здійсненнішими, ніж раніше, будемо дивитися», - констатує Андрій Куликов.

Перемога України для журналіста передусім означає повернення всіх окупованих територій, починаючи з 2014 року.

«Чи включає ця перемога ще й повалення путінського режиму – це дуже складне питання. Тому що, з одного боку, путінський режим ніколи не визнає поразки, а перемога без поразки ворога – це щось дуже і дуже мале, вони й далі будуть намагатися. З іншого боку, повалення путінського режиму в росії – це не така проста штука», - міркує Андрій Куликов.

Водночас він вважає, що ресурс підтримки путіна ще не вичерпаний, тим паче, росіяни просякнуті нерозумінням, ненавистю та зневагою до України. Принагідно гість програми згадує, що був у росії у 2012 році і бачив, що більшість людей дійсно щиро підтримують режим, оскільки відчуття потужності імперії для них дуже важливе, воно покриває незадоволення рівнем життя та відсутністю демократії.

«Навіть коли людина не усвідомлює, навіщо їй це потрібно, вона все одно переважно інтуїтивно прагне свободи. І я зовсім не виключаю, що інтуїтивно багато росіян прагнуть принаймні більшої свободи, ніж у них є, але їм пропонують заміну: навіщо вам свобода, коли є наша велич», - пояснює Андрій Куликов.

До того ж, додає журналіст, росії самооцінку піднімає кожне маленьке територіальне прирощення, наприклад, як це корись сталося з Абхазією, Південною Осетією, а далі вже Кримом, Донбасом. Тому підтримка путіна, констатує він, справді висока і її можуть зовсім навіть не натягують, це такі цифри, що вже й додавати до них нічого не треба.