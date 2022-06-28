Україна замовить Туреччині ще десятки безпілотників Bayraktar

З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків»

Україна замовить Туреччині ще десятки безпілотників Bayraktar
© Український Мілітарний Портал

На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina, що виготовляє БПЛА Bayraktar, будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, мова йде про замовлення ще десятків безпілотників, які дуже успішно показали себе в битві.

З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків», ще кілька вже законтрактовані та оплачені Міноборони, вже у липні вони надійдуть нашим військовим.

Резніков також повідомив, що робота над реалізацією спільного з Туреччиною проєкту щодо будівництва заводу з виробництва БПЛА триває.

«Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару», — написав міністр.

Він також подякував компанії Baykar Makin за подарунок Україні до Дня Конституції – безкоштовну передачу трьох безпілотників, на які українці зібрали кошти в рекордно короткі терміни.

«Всі кошти, які були зібрані волонтерами, можуть бути використані ними на інші корисні і важливі речі», — підкреслив Резніков і подякував від себе особисто та від Міністерства оборони всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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