Україна замовить Туреччині ще десятки безпілотників Bayraktar
З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків»
На найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina, що виготовляє БПЛА Bayraktar, будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Про це на своїй сторінці в Фейсбук
За його словами, мова йде про замовлення ще десятків безпілотників, які дуже успішно показали себе в битві.
З 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні «літачків», ще кілька вже законтрактовані та оплачені Міноборони, вже у липні вони надійдуть нашим військовим.
Резніков також повідомив, що робота над реалізацією спільного з Туреччиною проєкту щодо будівництва заводу з виробництва БПЛА триває.
«Це плани середньострокової перспективи. І вони будуть реалізовані. Окремо дякую за позицію і підтримку міністру оборони Туреччини Генералу Хулусі Акару», — написав міністр.
Він також подякував компанії Baykar Makin за подарунок Україні до Дня Конституції – безкоштовну передачу трьох безпілотників, на які українці зібрали кошти в рекордно короткі терміни.
«Всі кошти, які були зібрані волонтерами, можуть бути використані ними на інші корисні і важливі речі», — підкреслив Резніков і подякував від себе особисто та від Міністерства оборони всім, хто долучився до ініціативи волонтерів по збору коштів задля нашої перемоги.