"Це було б стримуючою силою": у ЗСУ повідомили, що може захистити Україну від російських ракет

"Це було б стримуючою силою": у ЗСУ повідомили, що може захистити Україну від російських ракет

Іноземні партнери знають, яка техніка потрібна ЗСУ для ефективної боротьби з окупантами.

Російські ракети летять на Україну, руйнуючи інфраструктуру країни і забираючи життя людей. Щоб захиститися від них Україні потрібно лише одне. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в інтерв'ю для "24 канали".

За його словами, Україна потребує новітніх систем протиповітряної оборони для захисту мирних міст від ракетних обстрілів. Зокрема, мова йде про західні установки NASAMS, IRIS і Patriot.

Іноземні партнери знають, яка техніка потрібна ЗСУ для ефективної боротьби з окупантами. США вже обіцяють надати Україні одну з найпотужніших систем ППО - NASAMS. Ця установка захищає Вашингтон і деякі регіони Америки.

"Це дуже ефективний мобільний комплекс, який може працювати самостійно, зі прихованих позицій і мобільно згортатися. Саме такі умови бойових дій у нас сьогодні є. Ми повинні враховувати ці умови і саме те, що нам зараз потрібно", - пояснив спікер Повітряних сил ЗСУ.

ППО

Юрій Гнат зазначив, що вершиною нашої ППО був би комплекс Patriot він міг би відігнати літаки, які наближалися до українського кордону і запускали ракети - це було б стримуючою силою. Поки його отримати немає можливості, проте це подальша перспектива.

Також він нагадав, що Німеччина зобов'язалася передати Києву системи протиповітряної оборони IRIS, який теж може відігнати літаки.


Александра Павленко, politeka.net





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