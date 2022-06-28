"Це було б стримуючою силою": у ЗСУ повідомили, що може захистити Україну від російських ракет

Іноземні партнери знають, яка техніка потрібна ЗСУ для ефективної боротьби з окупантами.

Російські ракети летять на Україну, руйнуючи інфраструктуру країни і забираючи життя людей. Щоб захиститися від них Україні потрібно лише одне. Про це розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат в інтерв'ю для "24 канали".

За його словами, Україна потребує новітніх систем протиповітряної оборони для захисту мирних міст від ракетних обстрілів. Зокрема, мова йде про західні установки NASAMS, IRIS і Patriot.

Іноземні партнери знають, яка техніка потрібна ЗСУ для ефективної боротьби з окупантами. США вже обіцяють надати Україні одну з найпотужніших систем ППО - NASAMS. Ця установка захищає Вашингтон і деякі регіони Америки.

"Це дуже ефективний мобільний комплекс, який може працювати самостійно, зі прихованих позицій і мобільно згортатися. Саме такі умови бойових дій у нас сьогодні є. Ми повинні враховувати ці умови і саме те, що нам зараз потрібно", - пояснив спікер Повітряних сил ЗСУ.

Юрій Гнат зазначив, що вершиною нашої ППО був би комплекс Patriot він міг би відігнати літаки, які наближалися до українського кордону і запускали ракети - це було б стримуючою силою. Поки його отримати немає можливості, проте це подальша перспектива.

Також він нагадав, що Німеччина зобов'язалася передати Києву системи протиповітряної оборони IRIS, який теж може відігнати літаки.